Jérémy Morel et l’OL ont perdu à Caen ce dimanche 3-2. Une défaite qui fait mal puisque les Lyonnais se retrouvent à huit longueurs du podium. Autre problème, le latéral gauche ou défenseur central a entendu des insultes sur sa famille de la part de ses propres supporters.

Il n’a pas vraiment apprécié et a tenu à réagir à ces propos via son compte Twitter. « Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l’OL. » Le message est passé.