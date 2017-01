Nabil Fekir était en conférence de presse avant le match de l’Olympique Lyonnais face à Lille (17h, samedi). L’international français (7 matches, 1 but) est revenu sur son état de forme, après un match étincelant face à Montpellier (victoire 5-0) et des matches plus discrets face à Caen (défaite 3-2) et Marseille (victoire 3-1).

« Je me sens bien sur le terrain, je joue, je prends du plaisir, je suis loin de mon meilleur niveau, je le sais, mais je donne le meilleur de moi-même à l’entraînement, mais aussi durant les matches. Je ne suis pas impatient, je suis serein, je travaille, ça prendra le temps que ça prendra pour retrouver mon meilleur niveau. Je ne me pose pas de question, j’essaye de me préparer au mieux la semaine. Je donne le meilleur, mais parfois je suis un peu moins bien. On ne peut pas toujours être au top. Cette année, je n’ai pas fait beaucoup de gros matches. »