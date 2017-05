Alors que l’on ne sait toujours pas si Mario Balotelli signera un nouveau contrat avec l’OGC Nice, l’actuel s’achevant en juin prochain, l’international italien pourrait probablement ne plus refouler une pelouse en Ligue 1.

Interrogé ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur des Aiglons - Lucien Favre - a évoqué un possible forfait de son joueur lors de la dernière journée de Ligue 1 de Nice contre l’Olympique Lyonnais. Ce dernier ne s’étant pas entraîné de la semaine à cause d’une douleur. Paul Baysse risque également de ne pas faire le déplacement au Parc OL. Victime de crampes à l’estomac, il pourrait lui aussi rater son dernier rendez-vous en rouge et noir, puisqu’il ne sera pas prolongé alors que son contrat s’achève en fin saison.

#Balotelli a une douleur et ne s'est pas entraîné cette semaine. Absent très probable pour #OLOGCN, a indiqué Favre en conférence de presse. — OGC Nice (@ogcnice) 18 mai 2017