L’affiche est belle entre le 4e qui reçoit le 3e mais l’OL et Nice n’ont plus rien à jouer en cette 38e journée de Ligue 1. Les deux formations joueront chacune avec quelques absents et surtout, c’est normalement le dernier match d’Alexandre Lacazette sous les couleurs de son club formateur.

L’attaquant est bien évidemment titulaire en pointe avec Valbuena, Fekir et Depay en soutien. Gonalons est lui aussi dans le onze. Du côté de Nice, il y a plein de blessés, dont Balotelli. Favre a opté pour un 3-5-2 avec Belhanda derrière Donis.

Les compositions :

OL : Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tolisso - Valbuena, Fekir, Memphis - Lacazette

Nice : Cardinale - Souquet, Le Marchad, Sarr - Burner, Koziello, Seri, Walter, Dalbert - Belhanda - Donis.