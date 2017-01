C’est bientôt de l’Olympico. Ce dimanche soir (21h) au Parc OL, Lyon reçoit l’OM pour un match qui sera très attendu par les supporters des deux équipes, mais aussi par toute la Ligue 1 puisqu’elle permettra d’éclaircir les positions de chacun au classement.

Pour cette rencontre capitale, Bruno Genesio a communiqué un groupe de 18 joueurs. Il pourra compter sur sa nouvelle recrue, Memphis Depay qui a signé hier un contrat 4 ans et demi. En revanche, Darder et Diakhaby sont blessés, en plus des présences pour la CAN de Nkoulou et Ghezzal.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Gorgelin - Rafael, Mammana, Jallet, Morel, Rybus, Yanga-Mbiwa - Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart, Cornet, Fekir, Vabuena - Lacazette, Mateta, Depay.