Ce dimanche soir, au Parc OL, l’Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur Marseille (3-1), grâce à un but de Mathieu Valbuena et un grand Lacazette, auteur d’un doublé et élu homme du match par la rédaction FM.

Quelques minutes après la rencontre, Anthony Lopes s’est présenté face aux médias pour livrer son ressenti sur cette rencontre. Si le portier portugais est forcément satisfait de ce bon résultat après le couac des Gones à Caen, il retient tout de même un début de match compliqué et plusieurs occasions manquées.