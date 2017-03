L’Olympique Lyonnais se réjouit des débuts réussis de sa recrue hivernale Memphis Depay (22 ans), déjà auteur de 3 réalisations en 7 apparitions en Ligue 1. Ancienne gloire du football néerlandais, Ronald De Boer a souhaité bonne chance à son compatriote pour son aventure chez les Gones. « Il est encore jeune et il vient d’arriver à Lyon, un grand club. Je pense toujours qu’il a un potentiel incroyable. Il a les qualités », a-t-il d’abord confié au média émirati Sport360°, lui rappelant de pas commettre les mêmes erreurs qu’à Manchester United, où il n’a pas su s’imposer.

« Memphis est un grand talent. Simplement, cela n’a pas fonctionné pour lui à Manchester United. Il a ses caractéristiques et peut-être qu’il peut être plus intelligent parfois. Quand les gens attendent quelque chose de toi et que tu ne réponds pas présent, ne t’éparpille pas pour attirer l’attention. La dernière fois, j’ai vu Aubameyang avec un costume bleu ignoble, il ressemblait à un clown, mais les gens ont accepté parce qu’il marque beaucoup de buts, alors tout le monde rigole. Mais si tu ne marques pas et que tu joues mal, les gens diront que le joueur pense plus à ses fringues ou autres. Les joueurs doivent être plus intelligents, il faut vraiment travailler. Tu ne peux pas garder la balle en Angleterre comme il le faisait aux Pays-Bas, il devait s’adapter, il ne l’a pas vraiment fait. Il a pensé qu’il pouvait rester le même », a-t-il lâché. Le message est passé.