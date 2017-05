Après la victoire de l’Olympique Lyonnais sur le terrain de Montpellier (1-3), ce samedi, Corentin Tolisso s’est confié sur ses envies pour la saison prochaine, en zone mixte. Le milieu de terrain rhodanien a une priorité : jouer la Ligue des Champions en vue de la Coupe du Monde 2018.

« Je ne sais pas encore (s’il va partir ou non) mais j’ai envie de jouer la Ligue des Champions. J’ai envie de faire la Coupe du monde et je sais que pour la disputer, il faut faire les très très gros matchs et, à l’heure actuelle, ces matchs, c’est la Ligue des Champions, » a-t-il déclaré. Ce qui est certain cependant, c’est que l’Olympique Lyonnais ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions.