Lucas Tousart a enchaîné les titularisations avec l’équipe première lors des derniers matchs de l’OL. À seulement 19 ans, ce milieu de terrain défensif formé à Valenciennes a même attiré le regard de grandes écuries européennes comme le Bayern Munich. Une éclosion qui ne surprend pas du tout son coéquipier Anthony Lopes, interrogé ce mercredi en conférence de presse.

« Lucas (Tousart) enchaîne les très bonnes performances et c’est vraiment chouette de pouvoir s’appuyer sur des joueurs avec un talent incroyable. Pour l’instant il est timide, et ne prend pas trop la parole, mais il agit sur le terrain et c’est ce qu’on lui demande » a affirmé Lopes en conférence de presse. Capitaine de l’Équipe de France U19 championne d’Europe en 2016, il devrait cependant se décoincer d’ici peu.