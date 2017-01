Barré au milieu par les titulaires habituels (Gonalons, Darder et Ferri) et l’éclosion de Lucas Tousart, Olivier Kemen (20 ans) pourrait aller chercher du temps de jeu loin du Parc OL. Relégué en CFA (seulement 57 minutes de jeu en L1 cette saison), l’ancien joueur de Newcastle pourrait donc partir dès cet hiver.

Selon France Football, un prêt serait envisagé et de préférence en L1.Une intention déjà communiqué par son entraineur Bruno Genesio lors de la reprise après les fêtes : « Si on peut trouver un terrain d’entente pour un prêt ça peut être bien pour lui (pour Kemen) comme pour nous. On a beaucoup de monde au milieu donc, plutôt que de jouer en CFA, c’est mieux qu’il puisse évoluer à un niveau plus en adéquation avec ses qualités et qu’on puisse l’évaluer. »