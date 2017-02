S’il est un homme qui fait beaucoup parler de lui à Marseille, c’est bien Maxime Lopez. Le jeune milieu de terrain, qui vient de prolonger avec son club formateur jusqu’en 2021, semble avoir la tête sur les épaules. Bafétimbi Gomis, son capitaine, demande du temps et du calme autour de lui.

« Il faut aller doucement avec Maxime. C’est un jeune joueur à qui on demande beaucoup de choses. Le recrutement de Dimitri Payet et Patrice Evra va lui apporter beaucoup d’expérience. Il faut le laisser grandir, c’est un joueur plein de talent et qui a un grand avenir », a déclaré l’attaquant olympien via Orange le 12e homme.