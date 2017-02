La deuxième saison de Benjamin Mendy avec Marseille (2014-2015) a été celle de la révélation pour l’actuel arrière gauche de l’AS Monaco. Il entretenait une relation quasi fusionnelle avec Marcelo Bielsa. Mais la saison suivante, lors du départ de ce dernier et l’arrivée de Michel au Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, les choses sont devenues plus compliquées pour Mendy. Le courant ne passait pas entre l’entraîneur espagnol et l’international espoir français. Ce qu’il a expliqué dans l’Équipe.

Alors que le journaliste de l’Équipe lui demande : « Michel indiquait, en décembre 2015, que vous n’étiez pas capable de vous concentrer "sept minutes sur une vidéo" » Mendy répond : « Michel, je lui ai dit : "Coach, si vous avez quelque chose à me dire, je préfère qu’on se le dise en face." Je peux tenir, bien sûr. Avec les vidéos de Marcelo Bielsa, je l’ai fait pendant longtemps. Celles de Michel, c’était différent... » Les choses ont l’air de bien mieux se passer avec son entraîneur actuel, Leonardo Jardim, puisque l’arrière gauche réalise une excellente saison à Monaco.