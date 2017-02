L’Olympique de Marseille a été l’un des acteurs majeurs du mercato en Ligue 1 cet hiver. Plusieurs éléments sont arrivés dans la cité phocéenne. Des arrivées commentées par Bouna Sarr en conférence de presse ce vendredi : « C’est surtout au niveau du terrain qu’on sent qu’il y a plus de qualités. Patrice Evra est arrivé, ça fait un leader en plus. C’est un joueur qu’on connaît. Ils vont nous apporter un plus et nous tirer vers le haut ».

Une bonne nouvelle pour Sarr qui a aussi évoqué son mercato : « J’ai laissé ça à mes agents. J’ai eu de bons échos venant de la direction (...) Dans mon esprit, je ne pensais pas à un prêt ou à partir. Je ne me pose pas cette question encore (au sujet d’un départ »). Le joueur âgé de 25 ans veut continuer à progresser lui qui veut améliorer ses statistiques et se montrer plus décisif.