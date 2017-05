On ne sait toujours pas si Bafétimbi Gomis jouera de nouveau à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais en attendant, les supporters phocéens interrogent régulièrement l’attaquant sur son avenir. Valère Germain, lui, pourrait bien voir le sien lié aux Ciel et Blanc dans les prochaines semaines. Et alors qu’un internaute propose à Gomis d’imaginer un futur duo avec l’actuel monégasque : « Gomis + Germain tu signes ? », celui qui appartient à Swansea répond sur Twitter : « Avec (André-Pierre Gignac) ou (Pierre-Emerick Aubameyang) ou (Anthony Modeste )uniquement avec eux ».

Une réponse à prendre sans doute au second degré. Mais certains fans de l’OM ont visiblement lu ce message comme une demande officielle de la Panthère. Une partie d’entre eux l’ont d’ailleurs attaqué de façon assez virulente : « Ok Cristiano Gomis », « casse toi charlot », « T’as cru l’OM c’était un resto où tu peux choisir à la carte ? », « Je veux croire que c’est de l’humour, ça paraît indigne de lui. Mais j’arrive pas à trouver ça drôle ou accepter… ».