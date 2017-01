Auteur d’un doublé face à Toulouse, Rémy Cabella a clairement été le meilleur joueur de la rencontre et le principal artisan de la qualification marseillaise. En zone mixte à la fin de la rencontre, il a partagé sa joie avec les journalistes présents sur place et a confié s’être remis en question ces derniers jours, lui qui était souvent critiqué par les supporters du club.

« Je suis super content et je suis fier de mon équipe parce qu’on n’a rien lâché jusqu’au bout. L’objectif c’était la qualification ce soir. Sur le plan personnel, c’est bien ce que j’ai fait, et il faut féliciter l’équipe. J’ai déjà joué un peu dans ce système-là en 9 et demi, je me suis sacrifié et ça a permis à l’équipe de gagner, je suis vraiment content. Si je peux servir à un certain poste et ça paie, tant mieux. Je suis revenu avec des idées claires, j’ai repris avec un peu plus d’envie, je pense que j’avais un peu besoin de me remettre en question, c’est ce qui fait ma force, il n’y a que le travail qui paie et j’espère que ça va continuer , je ne lâcherai rien », a expliqué le joueur phocéen.