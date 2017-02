Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a fait le point sur l’état des troupes avant le choc de dimanche soir contre le Paris SG (27e journée de Ligue 1). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les incertains sont nombreux côté phocéen.

« On a eu pas mal de pépins cette semaine. Sertic, c’était plus qu’une crampe. Payet et Rolando n’ont pas pu s’entraîner normalement. Sarr souffre d’une luxation de l’épaule. Morgan s’est blessé (à la cuisse) en semaine. Depuis que Bafé est blessé, ils veulent tous rejoindre le capitaine à l’infirmerie (rires). Pat Evra est toujours en délicatesse avec sa cuisse. Khaoui est out, comme Sarr, Kamara et Hubocan. La bonne nouvelle, c’est que le match est dimanche soir, ça nous laisse un peu de de temps pour essayer de récupérer tout le monde », a-t-il confié.