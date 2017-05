Lors du mercato 2015, l’Olympique de Marseille avait tenté deux coups : relancer les carrières de Lassana Diarra et d’Abou Diarra. Si le premier fut une réussite, en tout cas lors de sa première saison, le second ne fut qu’un rendez-vous sans cesse repoussé à plus tard à cause de blessures à répétitions.

Alors que Diarra est déjà parti (cet hiver), l’aventure marseillaise devrait se clôturer dans les prochaines semaines. Selon l’Équipe, le milieu de 31 ans ne devrait pas être conservé alors que son contrat s’achève en juin. Il n’a disputé que 130 minutes de jeu cette saison et les dirigeants olympiens ne semblent plus croire en les chances de l’international français de revenir un jour en forme.