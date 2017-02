Alors que l’ancien capitaine des Girondins de Bordeaux a récemment signé à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2020, Grégory Sertic (27 ans) n’a pas été épargné par une partie de son nouveau public. La raison : des petits tacles envoyés au club phocéen lorsque le joueur évolué encore en Gironde. Seulement ces phrases proviennent de textos que Sertic a envoyés à Souleymane Diawara, qu’il avait bien connu à Bordeaux avant que celui-ci ne rejoigne Marseille. Diawara a tenu défendre son ancien coéquipier dans La Provence, signifiant que ces propos ne relèvent que de la taquinerie entre amis.

« Tout le monde sait que j’aime bien chambrer. Nous allions jouer contre Bordeaux et Greg, c’est un ami ! On se chambrait par textos, puis par l’intermédiaire des journaux ça a pris de l’ampleur, nous ne pensions pas que ça irait jusque-là. Ce sont des paroles, je sais qu’en aucun cas, il ne les pensait. Et en plus, c’est moi qui ai commencé (rires) ! Tout ça à cause de moi ! C’était normal qu’il réponde... Ce n’était pas méchant » Diawara a ensuite décrit ce que pouvait apporter le Franco-Croates à l’OM : « C’est quelqu’un qui est très bon techniquement, il a un bon jeu de passes, c’est une bonne recrue pour l’Olympique de Marseille. Dans la vie, il est un peu plus timide et réservé, mais sur le terrain, il ne lâche rien, c’est un excellent joueur ! Les supporters vont vite s’en apercevoir. (…) Je lui ai dit que j’étais content pour lui. L’OM a besoin de gars comme lui. Je suis convaincu qu’il va faire de belles choses. »