Acheté en 2014 par l’Olympique de Marseille, Doria n’a jamais réussi à s’imposer. Dans un premier temps mis à l’écart par Marcelo Bielsa, le joueur avait alors été prêté à Sao Paulo puis à Grenade. Revenu l’été dernier, le défenseur central brésilien n’a pas non plus réussi à intégrer le onze de départ sous les ordres de Rudi Garcia.

Âgé de 22 ans, le Brésilien songerait à un départ rapporte L’Équipe. « Je sais que l’OM cherche un défenseur central et un arrière gauche, donc ce n’est pas encourageant. On va voir si on peut trouver un bon transfert, pour lui, comme pour l’OM, » a confié son agent, Jolden Vergette. D’après les colonnes de L’Équipe, l’agent de Doria lui cherche un point de chute en Europe, mais un retour au Brésil est pour le moment exclu.