Après la défaite vendredi à Metz, l’Olympique de Marseille a l’occasion de se remettre dans sa marche vers l’avant ce mercredi contre Guingamp. Toutefois, Rudi Garcia déplore de nombreux absents.

« Les absents toujours les mêmes : Abou Diaby, Hubocan qui a couru aujourd’hui, Boubacar Kamara, Clinton Njié, il sera là le samedi, mais dans quel état ? Et Lass qui n’a pas repris avec le groupe. Et pour Patrice Evra, c’est trop court. Pour Lassana Diarra, là il n’est pas opérationnel, il postulera quand il reprendra avec le groupe. Ça me paraît court pour Hubocan. Pour l’instant on a tout le monde pour mercredi », a expliqué l’entraîneur français de l’OM.