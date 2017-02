Patrice Evra est plus vers la fin de sa carrière qu’au début. Actuellement à l’Olympique de Marseille, le Français a tout gagné ou presque. Passé par Manchester United, Monaco ou encore la Juventus, l’international français a un palmarès impressionnant et a côtoyé de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Gianluigi Buffon. Formé aux Ulis, le natif de Dakar n’en oublie pas son club formateur et est devenu un exemple à suivre, comme en témoigne Tshimen Buhanga, responsable des U13 aux Ulis, dans La Provence.

« Ce que je peux transmettre aux enfants grâce à l’expérience de Patrice, c’est leur faire comprendre qu’on n’arrive pas là-haut en un claquement de doigts. C’est un état d’esprit. C’est 40 % dans les jambes et le reste dans la tête. Ils sont en âge de comprendre beaucoup de choses. (…) Grâce à lui, j’ai parlé avec Cristiano (Ronaldo). J’ai vu Paul (Pogba) grandir, j’ai échangé avec Carlos Tevez. Toutes ces histoires, ça me nourrit et ça me permet de les partager avec les enfants. Mais ça donne aussi l’occasion de leur dire qu’il n’y a pas que le foot dans la vie. L’école, c’est fondamental. On parle beaucoup de ceux qui réussissent, mais le pourcentage de ceux qui échouent est bien plus élevé ! Les phénomènes, on en voit tous les jours. Mais ils ne vont pas forcément au bout. » L’intéressé appréciera, c’est certain.