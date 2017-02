L’OM a préparé au mieux sa rencontre très attendue face au PSG le week-end prochain, en s’imposant 2-0 au Vélodrome contre Rennes. À la sortie du terrain, Patrice Evra s’est confié sur son équipe. Interrogé par Canal Plus Sport, le latéral gauche estime que son équipe peut faire un coup face à l’ogre parisien. « Je retiens l’état d’esprit aujourd’hui. On avait vraiment envie de gommer cet accident à Nantes. Je suis fier de mes coéquipiers. Je ne suis pas inquiet mais à l’extérieur il faut rectifier le tir. On fait le yo-yo et ça ne me plait pas. Il y a une grande rivalité entre l’OM et Paris, c’est un gros match à jouer. Paris est favori mais on va tout donner. En respectant le maillot de l’Olympique de Marseille, on peut renverser des montagnes ! »

Le PSG est prévenu d’autant que l’international français est très motivé. Il est revenu sur ses premières semaines du côté de l’OM et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très content d’avoir signé au club. « Je suis vraiment content de mon choix. J’ai été accueilli de façon incroyable pour mon retour dans mon pays. J’aime la pression, à moi d’assumer. Je suis un homme très heureux ! » Malgré une forme encore à peaufiner, Evra est déjà un taulier dans le vestiaire. Ce samedi face à Rennes, il portait le brassard de capitaine, en l’absence de Bafé Gomis.