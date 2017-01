« Merci d’être présent une nouvelle fois », a lancé en guise d’introduction Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, pour la présentation officielle de la quatrième recrue de l’hiver, Grégory Sertic. Au lendemain de la conférence de presse de Dimitri Payet, le président olympien a laissé entendre, immédiatement, qu’il s’agissait sûrement de la dernière arrivée.

« Nous sommes là au pour marquer probablement ce qui sera la dernière transaction de ce mercato d’hiver, avec l’arrivée de Grégory Sertic », a-t-il déclaré. Avant de laisser un peu plus de suspense quelques minutes plus tard suite à la relance d’un journaliste. « Le mercato est toujours terminé à 23h59. Tant qu’il n’est pas 23h59, on ne peut pas dire qu’il est totalement terminé », a-t-il glissé. Faut-il s’attendre à une ultime surprise ? « Rendez-vous ce soir à 23h59 et 59 secondes », a-t-il conclu.