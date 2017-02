Jacques-Henri Eyraud continue sa grande tournée médiatique. C’était au tour de la radio RTL d’accueillir le président de l’Olympique de Marseille, qui a accepté d’évoquer le futur mercato estival et surtout l’hypothèse concernant le recrutement d’une star sur la Canebière. Il a toutefois tenu à calmer les ardeurs.

« Si on rêve d’une star l’été prochain ? Moi, je ne rêve pas. À Marseille, on a les crampons solidement ancrés, mais on va quand même essayer de renforcer cette équipe. Rendez-vous l’été prochain. On s’est interrogés sur la solidité de notre projet, on a investi sur des joueurs de qualité internationale comme Payet, ainsi que sur des joueurs moins connus comme Morgan Sanson. On va continuer sur cet équilibre qui semble être le bon. Un attaquant ? Je préfère que Rudi Garcia s’exprime là-dessus, on verra », a-t-il expliqué. L’OM sera quoi qu’il arrive un acteur majeur du futur mercato estival.