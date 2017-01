Lors de la conférence de presse de présentation de Dimitri Payet ce lundi après-midi, Jacques-Henri Eyraud, le président délégué de l’OM, a été interrogé sur la fin du mercato. Marché qui ferme demain, à minuit.

« Je ne vous confirme rien du tout. Vous avez entendu dire que le coach trouvait qu’on avait peut-être des besoins dans le domaine de l’attaque, on regarde un certain nombre de pistes, mais je ne peux rien garantir avant demain soir. Pareil pour la défense. On avance sur certaines pistes et on réfléchit », a développé Eyraud.