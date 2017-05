Jacques-Henri Eyraud est arrivé à l’Olympique de Marseille en même temps que l’OM Champions Project. Le président phocéen suscitait l’attente côté sportif, surtout quand on joue le PSG. Mais lors du match au Vélodrome, les Marseillais s’étaient fait balayer (1-5), et le dirigeant s’était fait pointer du doigt, car il avait déclaré vouloir battre les Parisiens. Le président n’a pas de regret.

« Quand on est l’OM et qu’on joue contre le PSG, même si l’on sait qu’il y’a un écart important, on y va pour gagner. Je le dis avec respect pour ce qui a été fait au PSG ces dernières années, car ils ont énormément apporté à la Ligue 1, et leur bilan, quoi qu’on en dise, est positif. Mais je ne regrette pas d’avoir dit qu’on voulait les battre, » a-t-il confié au Parisien.