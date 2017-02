Alors que nous sommes à moins de 24 heures du coup d’envoi du « Classique » qui oppose deux des plus grands rivaux de Ligue 1, les petits tacles commencent à être lâchés. Jacques-Henry Eyraud, président de l’Olympique de Marseille et grand spécialiste de communication, n’a pas hésité a titillé le Paris Saint-Germain sur le manque de passion que suscite ce club, en comparaison du sien.

« L’histoire n’est pas la même. L’OM a vu le jour en 1899, la tradition est très ancienne. Le positionnement en terme d’équipe est différent, pas seulement symbolisé par "Droit au but". Il y a une philosophie de jeu. Rudi (Garcia) s’est merveilleusement bien intégré à cette filiation, celle d’un jeu offensif, spectaculaire, celle d’une prise de risque. C’est l’OM, ça. C’est l’identité marseillaise : la rébellion, l’insoumission, le goût du combat. Ce qui est probablement plus fort à l’OM qu’ailleurs et est lié à l’ADN de la ville. On va essayer de cultiver ça dans tout ce que l’on fait, notamment dans notre communication, et vous le verrez, j’espère, dès cet été. Il y a une passion que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Certainement pas à Paris, même si j’ai énormément de respect pour le PSG et pour le PSG version qatarie. Ce qu’ils ont fait depuis 2011 est assez exceptionnel. C’est un projet extrêmement sérieux, rigoureux, avec des gens de très grande qualité. Je pense notamment à Jean-Claude Blanc. Je tire mon chapeau à ce qui a été fait » a expliqué Eyraud dans une interview accordée à La Provence.