Rod Fanni a connu de nombreux entraîneurs depuis qu’il évolue à l’Olympique de Marseille. Arrivé en 2010 en provenance de Rennes, le Français a notamment évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’entraîneur adulé sur la Canebière. Dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, le Marseillais a comparé l’Argentin Bielsa au Français Garcia, son coach actuel.

« La méthode Bielsa, elle est différente de celle de n’importe quel entraîneur. Je n’avais jamais connu cela auparavant. Il y a des choses moins agréables que d’autres, c’est très répétitif, mais il sait faire progresser l’équipe, » a-t-il confié avant de poursuivre. « Avec lui chaque joueur pouvait évoluer à trois postes différents. Pour moi c’était révolutionnaire. Il allait très loin sur des vidéos. Il était capable de nous faire une analyse complète sur un joueur qui n’a fait qu’un match dans la saison. Tout ça parce qu’il était dans le groupe de l’équipe qu’on allait affronter. Il allait dans les extrêmes pas forcément nécessaires. Rudi Garcia fait plus penser à un coach d’expérience. Il va à l’essentiel. Marcelo Bielsa était proche de nous sans l’être vraiment. Rudi on sent l’expérience, il est très pointilleux et il apporte énormément au groupe ».