En zone mixte, les Marseillais avaient le sourire. Facile vainqueur de Montpellier (5-1), Rod Fanni s’est présenté devant les médias. Le moment pour lui de s’exprimer sur la possible arrivée de Dimitri Payet, un joueur qu’il connait bien.

« C’est un super joueur, un super coéquipier, ce serait un plus, un vrai plus. Maintenant je ne sais pas ce qui va se passer, ça a l’air assez compliqué. Mais tant qu’on aura besoin de force supplémentaire, on prend, on en a besoin, et puis de l’expérience aussi ça nous fait du bien si on veut encore grappiller des places. Je suis surpris qu’un joueur comme Dimitri puisse venir à Marseille après la saison qu’il a fait à West Ham. Il y a énormément de club derrière lui. Mais tant mieux pour nous, si il vient chez nous c’est une bonne chose. »