Les jours passent et la situation de Lassana Diarra ne s’améliore pas. L’international français est pour le moment bloqué à l’Olympique de Marseille. En froid avec Rudi Garcia, son entraîneur, l’ancien numéro 10 du Real Madrid n’était pas dans le groupe pour affronter Toulouse ce dimanche en Coupe de France (victoire 2-1 a.p.).

Après le match, Rudi Garcia a botté en touche, suite à une question posée sur son milieu de terrain. « Il n’y a plus rien à dire, tout est écrit et tout est dit. Je regrette que le jour d’un match, on ne parle pas beaucoup de jeu, ce qui m’intéresse le plus. Les absents, on a le temps d’en parler dans la semaine, » a-t-il déclaré, visiblement agacé.