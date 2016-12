Après la victoire de justesse de l’OM en terres bastiaises grâce à un but de Njie dans le temps additionnel, Rudi Garcia était logiquement plus que satisfait de la réaction de ses joueurs lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse.

« La grande qualité de ce groupe ça a été de jouer pour gagner ce match, et le bonheur des joueurs à la fin, il est fantastique. On a un groupe avec un mental fort, qui croit en ses capacités, avec des joueurs qui sont une vraie plus-value quand ils rentrent, que ce soit pour défendre l’acquis ou offensivement. On fait un résultat à 14, voire même à 19 », a confié le technicien marseillais.