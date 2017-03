À 19 ans, Maxime Lopez est en train de prendre une nouvelle dimension pour sa première saison avec les professionnels de l’Olympique de Marseille, lancé dans le grand bain par Rudi Garcia. Mais le minot aux quatre passes décisives et un but en L1 marque un peu le pas.

Simple difficulté liée aux adversaires rencontrés ou véritable coup de mou physique ? En conférence de presse, Rudi Garcia donne son avis : « Maxime, quand on joue contre des équipes qui ont la possession (PSG et Monaco sur les deux derniers matches), on le voit moins, ce qui paraît logique. C’est plus ça », juge-t-il.