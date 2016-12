Vainqueur à Bastia (2-1) mercredi soir, l’Olympique de Marseille a bouclé l’année 2016 à la 6e place du championnat, devancé par Guingamp à la différence de buts. en conférence de presse après la rencontre, Rudi Garcia a dressé un bilan positif de la première partie de saison réalisée par ses troupes, mais reconnait qu’il sera difficile de viser plus haut.

« On est 5e ex aequo avec Guingamp. C’est très bien. On n’est qu’à la moitié du championnat, on n’a encore rien fait. On est revenu là où l’OM doit être a minima. Les quatre premiers sont très loin, ça va être compliqué. Quatre victoires consécutives, ça compte pour finir la phase aller », a déclaré le coach olympien.