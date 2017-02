C’est officiel depuis quelques jours maintenant, Marcelo Bielsa prendra les rênes de l’équipe de Lille la saison prochaine. Un retour en France pour el Loco, qui a officié du côté de l’Olympique de Marseille pendant un peu plus d’une saison. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l’actuel entraîneur phocéen Rudi Garcia a jugé l’arrivée de l’Argentin dans le nord. Une arrivée qu’il voit plutôt d’un bon œil.

« Je connais bien Lille, même si ça ressemble beaucoup moins à ce que je connaissais avec les nouveaux propriétaires. Plus on sera de clubs capables de jouer les premiers rôles en France, à tenter de détrôner le PSG si c’est possible vu ses moyens économiques, mieux ce sera. La L1 a besoin de retrouver une place dans le top 4 européen. Quand une équipe écrase tout, il n’y a pas beaucoup d’intérêt à regarder le championnat à l’étranger. Marcelo, je le connais très peu personnellement, on avait parlé de l’AS Roma à l’époque, lors d’une rencontre à Coverciano. C’est quelqu’un d’apprécié par de grands coaches, il a fait de belles choses ici aussi. C’est toujours bien qu’il y ait des talents dans le championnat de France, joueurs comme coach », a-t-il lâché.