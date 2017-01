L’arrivée de Morgan Sanson, la première recrue de l’ère McCourt, a beaucoup fait parler sur la Canebière. Déjà passé par Le Mans et Montpellier, il a rejoint l’Olympique de Marseille pour 4 ans et demi. La venue du jeune milieu de terrain de 22 ans, qui a été officialisée mercredi, a été commentée par son nouvel entraîneur Rudi Garcia, avec qui il a eu une discussion. En conférence de presse, ce dernier a annoncé ce qu’il pensait de son nouvel élément.

« Je lui ai expliqué hier ce que j’attendais de lui. Il y a toujours des différences quand on change de club. Il faut qu’il emmagasine les consignes de jeu de sa nouvelle équipe. (...) C’est un des jeunes espoirs français, je pense que Morgan peut aller très loin, c’est pour ça qu’il nous intéressait dans le projet qui est le nôtre, français qui plus est. C’est un symbole important pour nous. Il a bien récupéré de sa blessure. Il est redevenu un grand espoir du foot français, il est très motivé, il a une vision du jeu au-dessus de la moyenne, il est bon sur les passes en une touche, il a aussi la capacité à se projeter, ce n’est pas pour rien qu’il est haut au classement des passeurs. On ne recrute pas que des joueurs, mais des hommes aussi. On a eu que de bons échos, on le voit aujourd’hui. Je ne veux pas le brider, il est capable d’apporter offensivement. Si on joue à 2 ou à 3, il peut jouer partout au milieu. Il se sent peut-être moins à l’aise sur un côté, mais il peut aider aussi », a annoncé Rudi Garcia.