Les Marseillais ont écrasé Lorient au stade du Moustoir, ce dimanche (4-1). Auteurs d’un match plein, les Phocéens se sont baladés sur la pelouse de la lanterne rouge notamment grâce à Florian Thauvin. En conférence de presse d’après match, le coach marseillais, Rudi Garcia, a salué la prestation de son ailier.

« Il avait un adducteur en délicatesse il y’a deux jours puis finalement ça s’est bien passé. Lui, comme les autres, avait été critiqué sur le fait qu’il pouvait faire mieux sur les gros matches. Ce qui est important c’est qu’il réponde présent et qu’il soit décisif, et effectivement il a marqué et il a surtout offert le quatrième but. Et puis il a bien tiré les deux corners qui donnent les deux premiers buts. »