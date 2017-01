Après la défaite face à l’AS Monaco (1-4), l’entraîneur marseillais, Rudi Garcia, s’est adonné à la traditionnelle conférence de presse d’après-match. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Français était remonté contre l’arbitrage. Après avoir chargé les arbitres au micro de Canal +, l’Olympien a récidivé devant la presse.

« Je pense qu’il est tout heureux d’être à 3-1 à la mi-temps au lieu de 2-2, comme ça aurait dû être. Le deuxième but de Monaco est entaché d’une faute sur Thauvin au départ de l’action. Au lieu d’avoir un coup franc à 20 mètres, on se prend un contre et un but. Et puis Bafé Gomis avait bien réduit l’écart au score de manière valable avant que Rolando ne marque. » L’ancien technicien romain a tout de même eu un mot pour son adversaire du soir, tout en rappelant bien que l’arbitre avait faussé le match. « Monaco est une formidable équipe, du niveau Ligue des champions, avec des joueurs formidables, mais ce soir elle a été involontairement aidée par le corps arbitral. Pour nous, c’est devenu mission impossible. Voilà l’analyse que je fais du match. »