À l’OM depuis quelques heures, Dimitri Payet a été présenté en conférence de presse. S’il s’est dit prêt à jouer face à l’OL en 1/16e de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia est quant à lui plus mesuré sur la forme du nouveau numéro 11 de l’OM.

Et le coach de l’OM ne prendra aucun risque avec sa nouvelle star comme il l’a expliqué en conférence de presse. « Il n’a pas un match dans les jambes c’est évident. La différence avec Pat (Evra) c’est que c’est beaucoup plus de stress que Patrice. On va être très très prudent. Il n’a pas fait un entraînement avec nous. » Si Garcia est mesuré quant à sa titularisation face à l’OL, il a confié tout de même que Dimitri Payet devrait être dans le groupe. « Normalement il sera dans le groupe. On verra comment il se sent. »