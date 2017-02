En conférence de presse avant la rencontre de l’Olympique de Marseille contre Guingamp ce mercredi soir au Stade Orange Vélodrome, Rudi Garcia a expliqué que Dimitri Payet n’était pas encore prêt à faire un match complet.

« Payet n’a pas une heure et demie dans les jambes. Le programme de remise en forme est important. On a besoin de lui à 100%. On s’y attendait, quand on est dans sa situation, qu’on ne s’est pas entraîné avec l’équipe pro et, en plus, être stressé de ne pas savoir s’il pouvait venir avec nous ou non. Il a fait une grosse session d’entraînement dimanche. On essaie d’intégrer la compétition. Il a besoin d’être en forme, de retrouver le rythme, mais il a besoin de jouer aussi, c’est un cercle vicieux », a développé le technicien français de l’OM devant les journalistes.