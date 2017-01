Alors que l’arrivée de Dimitri Payet est plus que jamais attendue par les supporters de l’OM, les joueurs eux aussi espèrent que l’international tricolore va revenir sur la Canebière. C’est en substance ce qu’a déclaré Bafétimbi Gomis en zone mixte après la terrible défaite 1-4 subie au Vélodrome par l’OM face à Monaco.

Et si Gomis se dit confiant en sa direction quant à la suite du mercato hivernal, l’ancien Lyonnais a envoyé un petit message à destination de Dimitri Payet.« Pour le mercato, on espère tous avoir des recrues. On a besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense. Le club a maintenant des moyens. Les dirigeants feront en sorte de combler les manques de l’effectif. Et j’attends Payet avec impatience, s’il veut venir, c’est OK. »