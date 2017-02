L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’attacher les services d’un attaquant cet hiver, objectif des dirigeants marseillais afin de soulager un Bafétimbi Gomis (30 ans) qui risque d’avoir du mal à enchaîner les rencontres à l’approche de la fin de saison. Interrogé sur cette absence de doublure ce lundi en conférence de presse, l’attaquant olympien a indiqué que d’autres talents offensifs phocéens sont capables de le relayer sur le front de l’attaque, à l’image de Bouna Sarr ou encore Rémy Cabella.

« Je pense que nous avons des joueurs qui peuvent être amenés à jouer aux avant-postes et marquer des buts. Comme à Toulouse (32es de finale de Coupe de France, victoire 2-1 ap) où ils ont joué sans moi et ils ont marqué. Rémy Cabella l’a fait avec des gestes qu’un attaquant aurait fait. Bouna Sarr en est capable également. Il peut faire de bons appels en profondeur. Clinton Njie aussi. Une bonne saison passe par la révélation de certains joueurs. La concurrence est importante et les places sont chères. Le coach alignera les meilleurs. Dans un groupe, il se peut qu’il y ait des surprises sur une saison, comme on l’a vu avec Zambo Anguissa et Maxime Lopez au milieu. Quand on ne peut pas trouver un joueur qui peut apporter un plus, on opte pour une solution en interne », a déclaré l’attaquant tricolore.