Après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille va s’offrir une quatrième recrue hivernale, en la personne de Grégory Sertic. Présent en conférence de presse ce lundi, Jocelyn Gourvennec a annoncé le départ du Bordelais de 27 ans, formé au club.

« J’aurais préféré que Grégory Sertic reste avec nous et prolonge. C’est son choix, je le respecte. J’ai essayé de convaincre Sertic de rester. Le club a fait ce qu’il devait pour le protéger. Certains commentaires ont été excessifs et violents. On peut avoir son avis mais il y a des limites à ne pas franchir. Le club lui a proposé quelque chose de cohérent. Il a fait le choix qu’il estimait être le meilleur », a déclaré le coach bordelais.