Avec le « Champions Project » l’Olympique de Marseille souhaite rentrer dans une nouvelle dimension, en témoigne les signatures de Dimitri Payet et de Patrice Evra cet hiver. Le prochain mercato promet d’être encore plus prometteur pour le club phocéen et les dirigeants marseillais lorgneraient sur une pépite marocaine qui vient de voir le montant de sa clause libératoire décollée.

Selon France Football, Hakim Ziyech (23 ans) élu meilleur joueur du championnat néerlandais la saison passée (17 buts et 10 passes) coûterait désormais 60 millions d’euros ! L’international marocain (9 sélections) de l’Ajax avait débarqué l’été dernier pour 11 M€ en provenance du FC Twente.