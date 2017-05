Ancien coéquipier de Morgan Sanson (22 ans) à Montpellier, Ryad Boudebouz (27 ans) est connu pour être un sacré chambreur. Alors que le premier est parti l’hiver dernier dans les Bouches-du-Rhône et régale le Stade Vélodrome avec ses nombreuses passes décisives, le second a tenu à lui poser une question sur son alimentation.

« Comment fais-tu pour ne pas prendre de poids alors que tu manges comme un gros sac ? » a demandé l’international algérien de 27 ans à Sanson, qui répond dans l’Équipe : « Pas comme un gros sac ! Eux, ils mangent n’importe quoi. Je mange en grande quantité, mais bien. On me charrie tout le temps sur ça, à la cantine de la Commanderie, ou ailleurs. Je suis encore jeune, mais, à un moment, ça va me rattraper. Ryad, je lui avais montré une application sur les abdos, j’espère qu’il les fait toujours, ça lui a permis d’être affûté comme il l’est. Quand j’étais à Montpellier, j’ai découvert ça. Lors de ma convalescence, j’ai fait beaucoup de muscu puis j’ai arrêté, car j’avais moins de mobilité. Je suis resté sur ça, le gainage, les abdos. »