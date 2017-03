Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis le 20 octobre 2016, Rudi Garcia a comme objectif de redorer le blason du club phocéen en menant à bien le plan de Frank McCourt, « l’OM Champions Project ». Si la machine sera vraisemblablement véritablement lancée après le prochain mercato estival, l’ancien tacticien de l’AS Roma pourrait faire fausse route au club phocéen.

Si l’information est à prendre avec des pincettes, le média espagnol As, annonce aujourd’hui que Rudi Garcia ferait partie des plans des dirigeants du FC Barcelone pour l’année prochaine. Après l’annonce de Luis Enrique, dans laquelle il assure qu’il n’entraînera plus le club catalan après la fin de son contrat en juin prochain, les médias locaux dégainent des rumeurs à tout-va. Le Marseillais ne serait d’ailleurs pas le seul Français sur la short-list barcelonaise, puisque Laurent Blanc serait également visé. Ernesto Valverde (Bilbao) et Jorge Sampaoli (FC Séville) sont pour l’instant les favoris.