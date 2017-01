Plus de doutes. Patrice Evra sera bel et bien Marseillais. Alors que la presse italienne annonçait un accord plus tôt dans la soirée et que le joueur est déjà à Marseille, Beppe Marotta, directeur sportif de la Juventus, a confirmé que l’opération allait rapidement se concrétiser au micro de Rai Sport.

« Evra rejoindra Marseille, je pense qu’on arrivera au dénouement dans la journée de demain », a-t-il expliqué. Voilà qui est clair.