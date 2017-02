Dimanche soir (21h) aura lieu l’un des matches les plus attendus de la saison. Le Classique, OM-PSG, à l’Orange Vélodrome dans une ambiance de feu. Et dans La Provence, on apprend que l’Olympique de Marseille veut faire les choses bien pour ce match de gala. La pelouse du Vélodrome est cajolée depuis le début de la semaine.

La direction du stade l’affirme, par l’intermédiaire de Martin d’Argenlieu. « Engrais, ventilation et luminothérapie sont utilisés dans ce but. Le toit permet d’abriter du mistral, des intempéries, mais il faut dès lors compenser le manque de lumière. Nous avons aussi un ingénieur agronome qui nous aide à travailler sur ce terrain ». Les Parisiens ne devraient donc pas être trop dépaysés, eux qui évoluent, au Parc des Princes, sur l’une des meilleures pelouses d’Europe.