Demain en début d’après-midi, l’Olympique de Marseille se déplace du côté de Toulouse pour ce match des 32e de finale de la Coupe de France. Le club phocéen vient de dévoiler son groupe.

On notera l’absence de Lassana Diarra, non justifiée par le club. Bafe Gomis est suspendu pendant que Clinton Njie est avec sa sélection en train de préparer la CAN.

Le groupe de l’OM

Gardiens : Pelé, Samba

Défenseurs : Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Fanni, Kamara

Milieux : Cabella, Vainqueur, Khaoui, Machach, Lopez, Zambo-Anguissa, Tuiloma, Alessandrini

Attaquants : Sarr, Thauvin, Rabillard