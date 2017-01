Alors que l’équipe de Rudi Garcia s’est inclinée hier soir au Parc OL (3-1) le chroniqueur de Canal +, Pierre Ménès, n’a pu que constater que l’OM n’avait pas le niveau pour jouer le Top 5 du championnat. En effet, après la très lourde défaite au stade Vélodrome contre les leaders monégasques (1-4) les Marseillais ont encore une fois confirmé qu’ils ne faisaient pas encore le poids lors des gros chocs de Ligue 1.

« Lyon l’a facilement emporté contre l’OM. Des Phocéens qui ont confirmé - et ce n’est d’ailleurs pas une surprise - qu’ils ne sont pas au niveau des équipes de tête de ce championnat. Ils n’ont pas gagné un seul match contre une écurie du TOP 10. Une statistique confirmée hier soir malgré une très bonne entame de match. (…)Sur le premier (but), Sanson manque de chance sur une interception et rend le ballon aux Gones, qui n’en demandaient pas tant pour faire le break. Mais que dire de l’échange Doria - Rolando dont a profité Lacazette ? Comment peut-on concéder un tel but en Ligue 1 ? C’est impossible de se saborder de la sorte, surtout que les Olympiens étaient revenus à 2-1 grâce à un but du défenseur brésilien sur coup-franc » a analysé Pierre Ménès sur son blog.