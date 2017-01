À tout juste 19 ans, Maxime Lopez est déjà indispensable à l’OM. Les joueurs olympiens veulent tout faire pour mettre Lopez dans les meilleures conditions. Le jeune joueur marseillais a pris une grosse dimension depuis l’arrivée de Rudi Garcia fin octobre. Lopez est juste devant William Vainqueur sur le terrain et ce n’est pas pour déplaire à l’ex-joueur de la Roma.

« Je touche beaucoup de ballon, tout comme Maxime Lopez, qui touche lui aussi énormément de ballons et ça me plaît. Quand on a un joueur comme Max, il faut le protéger. Il fait jouer l’équipe et fait la liaison entre Bafé, la défense et moi. Il est très important », a confié William Vainqueur à La Provence.